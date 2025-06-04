SWIFT-code van Credit Andorra in Andorra

De belangrijkste SWIFT-code voor Credit Andorra in Andorra is CRDAADADXXX. Deze code identificeert het hoofdkantoor van de bank voor internationale betalingen in Andorra en wordt vaak gebruikt wanneer een specifieke code voor een filiaal niet nodig of beschikbaar is. Als u geld overmaakt naar een rekening bij Credit Andorra in Andorra en de ontvanger geen SWIFT-code voor een lokaal filiaal heeft opgegeven, is het gebruik van CRDAADADXXX doorgaans een veilige en betrouwbare optie.