De belangrijkste SWIFT-code voor Autoritat Financera Andorrana in Andorra is AFADADADXXX. Deze code identificeert het hoofdkantoor van de bank voor internationale betalingen in Andorra en wordt vaak gebruikt wanneer een specifieke code voor een filiaal niet nodig of beschikbaar is. Als u geld overmaakt naar een rekening bij Autoritat Financera Andorrana in Andorra en de ontvanger geen SWIFT-code voor een lokaal filiaal heeft opgegeven, is het gebruik van AFADADADXXX doorgaans een veilige en betrouwbare optie.