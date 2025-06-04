SWIFT-code van Andbank in Andorra

De belangrijkste SWIFT-code voor Andbank in Andorra is BACAADADXXX. Deze code identificeert het hoofdkantoor van de bank voor internationale betalingen in Andorra en wordt vaak gebruikt wanneer een specifieke code voor een filiaal niet nodig of beschikbaar is. Als u geld overmaakt naar een rekening bij Andbank in Andorra en de ontvanger geen SWIFT-code voor een lokaal filiaal heeft opgegeven, is het gebruik van BACAADADXXX doorgaans een veilige en betrouwbare optie.