SWIFT-code van Gulf Bank Algeria in Algeria

De belangrijkste SWIFT-code voor Gulf Bank Algeria in Algeria is AGUBDZALXXX. Deze code identificeert het hoofdkantoor van de bank voor internationale betalingen in Algeria en wordt vaak gebruikt wanneer een specifieke code voor een filiaal niet nodig of beschikbaar is. Als u geld overmaakt naar een rekening bij Gulf Bank Algeria in Algeria en de ontvanger geen SWIFT-code voor een lokaal filiaal heeft opgegeven, is het gebruik van AGUBDZALXXX doorgaans een veilige en betrouwbare optie.