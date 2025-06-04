SWIFT-code van Banque Exterieure d'Algerie in Algeria

De belangrijkste SWIFT-code voor Banque Exterieure d'Algerie in Algeria is BEXADZALXXX. Deze code identificeert het hoofdkantoor van de bank voor internationale betalingen in Algeria en wordt vaak gebruikt wanneer een specifieke code voor een filiaal niet nodig of beschikbaar is. Als u geld overmaakt naar een rekening bij Banque Exterieure d'Algerie in Algeria en de ontvanger geen SWIFT-code voor een lokaal filiaal heeft opgegeven, is het gebruik van BEXADZALXXX doorgaans een veilige en betrouwbare optie.