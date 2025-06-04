SWIFT-code van Bank ABC Algeria in Algeria

De belangrijkste SWIFT-code voor Bank ABC Algeria in Algeria is ABCODZALXXX. Deze code identificeert het hoofdkantoor van de bank voor internationale betalingen in Algeria en wordt vaak gebruikt wanneer een specifieke code voor een filiaal niet nodig of beschikbaar is. Als u geld overmaakt naar een rekening bij Bank ABC Algeria in Algeria en de ontvanger geen SWIFT-code voor een lokaal filiaal heeft opgegeven, is het gebruik van ABCODZALXXX doorgaans een veilige en betrouwbare optie.