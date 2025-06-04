SWIFT-code van American Bank of Investments in Albania

De belangrijkste SWIFT-code voor American Bank of Investments in Albania is EMPOALTRXXX. Deze code identificeert het hoofdkantoor van de bank voor internationale betalingen in Albania en wordt vaak gebruikt wanneer een specifieke code voor een filiaal niet nodig of beschikbaar is. Als u geld overmaakt naar een rekening bij American Bank of Investments in Albania en de ontvanger geen SWIFT-code voor een lokaal filiaal heeft opgegeven, is het gebruik van EMPOALTRXXX doorgaans een veilige en betrouwbare optie.