Vergelijk de wisselkoers van RBC CAD met CHF

Royal Bank of Canada (RBC), opgericht in 1864 en gevestigd in Toronto, is RBC qua activa de grootste bank van Canada en een toonaangevende financiële instelling in Noord-Amerika. De bank biedt universele bankdiensten aan – rekeningen, creditcards, leningen en hypotheken, vermogensbeheer, kapitaalmarkten en treasury – via uitgebreide filialen, geldautomaten en geavanceerde digitale platforms. RBC bedient huishoudens, het midden- en kleinbedrijf, grote bedrijven en overheden, en heeft daarnaast ook aanzienlijke internationale activiteiten.