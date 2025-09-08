Vergelijk de wisselkoers van PostFinance CHF met ZAR

PostFinance, opgericht in 1906 en gevestigd in Bern, is de financiële tak van de Zwitserse Post. Het is een landelijke retailinstelling die bekendstaat om betalingen, sparen en alledaagse bankzaken via online en mobiele kanalen, aangevuld met servicepunten binnen het postnetwerk. PostFinance richt zich op toegankelijke rekeningen, binnenlandse en internationale overboekingen en eenvoudige beleggings- en pensioenproducten voor klanten in heel Zwitserland.