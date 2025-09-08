Vergelijk de wisselkoers van OCBC Singapore SGD met GBP
Overweegt u OCBC Singapore te gebruiken voor uw overboeking van SGD naar GBP? Vergelijk de wisselkoersen en kosten van OCBC Singapore om te ontdekken hoeveel u met Xe kunt besparen.
Spreek vandaag nog met een valuta-expert. Wij kunnen de tarieven van concurrenten overtreffen.
|Aanbieder
|Wisselkoers
|Overboekingskosten
|Ontvanger ontvangt
0.556500
|S$0
£556.50Nu versturen
We hebben nog geen OCBC Singapore-tarieven voor dit valutapaar, maar je kunt wel een offerte van OCBC Singapore vergelijken met de live koers van Xe om mogelijke besparingen te zien. Kom snel terug, we breiden onze data voortdurend uit om je meer tarieven te bieden.
Over Oversea-Chinese Banking Corporation
OCBC, opgericht in 1932 in Singapore door de fusie van lokale banken, is een toonaangevende financiële groep in Zuidoost-Azië. Vanuit het hoofdkantoor in Singapore biedt het retail-, mkb- en corporate banking, creditcards, hypotheken, handel, treasury, cashmanagement, private banking en verzekeringen via groepsmaatschappijen. Een sterke kapitaalbasis, regionale aanwezigheid en bekroonde digitale platforms ondersteunen huishoudens, ondernemers en multinationals.
Hoe snel gaat een overboeking van OCBC Singapore SGD naar GBP?
De levertijden voor internationale overschrijvingen met OCBC Singapore van Singapore naar Verenigd Koninkrijk variëren afhankelijk van de betaalmethode en de transactietiming. Internationale bankoverschrijvingen duren doorgaans 1 tot 5 werkdagen. Factoren zoals feestdagen en veiligheidscontroles kunnen ook van invloed zijn op de levering. Controleer de uiterste tijden van Oversea-Chinese Banking Corporation om vertragingen te voorkomen.
Wat zijn de overdrachtskosten van OCBC Singapore naar ?
De kosten voor internationale geldtransfers van OCBC Singapore van SGD naar GBP zijn afhankelijk van factoren zoals het overboekingsbedrag. Grotere overboekingen hebben meestal lagere kosten en gunstigere wisselkoersen. Bekijk de vergelijkingstabel om de kosten van OCBC Singapore met die van Xe te vergelijken.
Waarom overmaken via Xe in plaats van via een traditionele bank?
Betere tarieven
Wij bieden consequent scherpe tarieven, waardoor u waar voor uw geld krijgt. Vergelijk ons met uw bank om het verschil te zien.
Lagere tarieven
Wij rekenen minder, dus u bespaart meer. Bovendien tonen we altijd alle kosten voordat u uw overboeking bevestigt, zodat u precies weet waar u voor betaalt.
Snellere overdrachten
De meeste overboekingen worden dezelfde dag nog verwerkt. We weten hoe belangrijk het is dat uw geld snel en betrouwbaar wordt geleverd.
Xe 24/5 deskundige wereldwijde overdrachtsondersteuning
Hulp nodig met uw internationale geldtransfer? Wij helpen u graag. Neem vandaag nog contact met ons op voor persoonlijke ondersteuning!
Draag meer over met de hogere online verzendlimieten van Xe
Wij bieden hogere limieten voor online overboekingen dan traditionele banken, waardoor u meer in één keer kunt overmaken. Zeg vaarwel tegen het splitsen van grotere bedragen en geniet van een eenvoudigere en efficiëntere manier om uw geld over te boeken.
Xe wordt vertrouwd door miljoenen mensen over de hele wereld
Klaar om te beginnen?
Je hebt de wisselkoersen van OCBC Singapore vergeleken met die van Xe en het is tijd om de beste waarde voor je internationale geldtransfers te benutten. Je eerste overschrijving is slechts een paar klikken verwijderd - begin nu en haal meer uit je geld!
Veelgestelde vragen
De wisselkoers die OCBC Singapore aanbiedt voor het omrekenen van Singaporese dollar (SGD) naar Brits pond (GBP) kan een marge bevatten die boven de reële middenkoers ligt. Dit betekent dat u mogelijk minder Brits pond ontvangt dan verwacht. Gebruik onze vergelijkingstabel om te zien hoe de koers van OCBC Singapore zich verhoudt tot die van Xe en andere aanbieders.
OCBC Singapore kan vaste overboekingskosten, een percentage of beide in rekening brengen, afhankelijk van uw overboekingsmethode en bestemming. Deze kosten, samen met de wisselkoers, beïnvloeden hoeveel uw ontvanger ontvangt. Onze tool splitst de kosten op, zodat u ze kunt vergelijken met andere opties zoals Xe.
Overboekingen van Singaporese dollar naar Brits pond met OCBC Singapore duren doorgaans 1 tot 5 werkdagen. De verwerkingstijd is afhankelijk van sluitingstijden, feestdagen, het land van bestemming en de verwerkingstijden van de ontvangende bank. Xe biedt voor de meeste overboekingen dezelfde dag nog levering.
OCBC Singapore kan dagelijkse of per-overschrijvingslimieten hanteren voor internationale overboekingen. Voor grotere bedragen moet u mogelijk ook naar een filiaal. Xe ondersteunt hogere online verzendlimieten, wat flexibiliteit en gemak biedt bij het internationaal overboeken van grotere bedragen.
Veel aanbieders, waaronder OCBC Singapore, kunnen hun wisselkoersen aanpassen op basis van de marktomstandigheden. De wisselkoersen kunnen echter eenmaal per dag worden ingesteld of minder vaak worden aangepast dan die van speciale valutadiensten. Xe werkt de wisselkoersen live bij, waardoor u meer controle heeft over wanneer u verzendt.