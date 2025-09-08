Vergelijk de wisselkoers van Monte dei Paschi di Siena EUR met ZAR
Overweegt u Monte dei Paschi di Siena te gebruiken voor uw overboeking van EUR naar ZAR? Vergelijk de wisselkoersen en kosten van Monte dei Paschi di Siena om te ontdekken hoeveel u met Xe kunt besparen.
|Aanbieder
|Wisselkoers
|Overboekingskosten
|Ontvanger ontvangt
20.180500
|€0
R20,180.50Nu versturen
We hebben nog geen Monte dei Paschi di Siena-tarieven voor dit valutapaar, maar je kunt wel een offerte van Monte dei Paschi di Siena vergelijken met de live koers van Xe om mogelijke besparingen te zien. Kom snel terug, we breiden onze data voortdurend uit om je meer tarieven te bieden.
Over Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A
MPS, opgericht in 1472 in Siena, wordt vaak genoemd als 's werelds oudste bank. De bank biedt bankdiensten aan particulieren, het mkb, bedrijven en de publieke sector – betalingen, kredieten, hypotheken, handel, financiën en vermogensbeheer – en bedient Italiaanse gemeenschappen met een sterke lokale basis en moderne kanalen.
Hoe snel gaat een overboeking van Monte dei Paschi di Siena EUR naar ZAR?
De levertijden voor internationale overschrijvingen met Monte dei Paschi di Siena van Euro-lidstaten naar Zuid-Afrika variëren afhankelijk van de betaalmethode en de transactietiming. Internationale bankoverschrijvingen duren doorgaans 1 tot 5 werkdagen. Factoren zoals feestdagen en veiligheidscontroles kunnen ook van invloed zijn op de levering. Controleer de uiterste tijden van Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A om vertragingen te voorkomen.
Wat zijn de overdrachtskosten van Monte dei Paschi di Siena naar ?
De kosten voor internationale geldtransfers van Monte dei Paschi di Siena van EUR naar ZAR zijn afhankelijk van factoren zoals het overboekingsbedrag. Grotere overboekingen hebben meestal lagere kosten en gunstigere wisselkoersen. Bekijk de vergelijkingstabel om de kosten van Monte dei Paschi di Siena met die van Xe te vergelijken.
Waarom overmaken via Xe in plaats van via een traditionele bank?
Xe wordt vertrouwd door miljoenen mensen over de hele wereld
Veelgestelde vragen
De wisselkoers die Monte dei Paschi di Siena aanbiedt voor het omrekenen van Euro (EUR) naar Zuidafrikaanse rand (ZAR) kan een marge bevatten die boven de reële middenkoers ligt. Dit betekent dat u mogelijk minder Zuidafrikaanse rand ontvangt dan verwacht. Gebruik onze vergelijkingstabel om te zien hoe de koers van Monte dei Paschi di Siena zich verhoudt tot die van Xe en andere aanbieders.
Monte dei Paschi di Siena kan vaste overboekingskosten, een percentage of beide in rekening brengen, afhankelijk van uw overboekingsmethode en bestemming. Deze kosten, samen met de wisselkoers, beïnvloeden hoeveel uw ontvanger ontvangt. Onze tool splitst de kosten op, zodat u ze kunt vergelijken met andere opties zoals Xe.
Overboekingen van Euro naar Zuidafrikaanse rand met Monte dei Paschi di Siena duren doorgaans 1 tot 5 werkdagen. De verwerkingstijd is afhankelijk van sluitingstijden, feestdagen, het land van bestemming en de verwerkingstijden van de ontvangende bank. Xe biedt voor de meeste overboekingen dezelfde dag nog levering.
Monte dei Paschi di Siena kan dagelijkse of per-overschrijvingslimieten hanteren voor internationale overboekingen. Voor grotere bedragen moet u mogelijk ook naar een filiaal. Xe ondersteunt hogere online verzendlimieten, wat flexibiliteit en gemak biedt bij het internationaal overboeken van grotere bedragen.
Veel aanbieders, waaronder Monte dei Paschi di Siena, kunnen hun wisselkoersen aanpassen op basis van de marktomstandigheden. De wisselkoersen kunnen echter eenmaal per dag worden ingesteld of minder vaak worden aangepast dan die van speciale valutadiensten. Xe werkt de wisselkoersen live bij, waardoor u meer controle heeft over wanneer u verzendt.