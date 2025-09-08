Vergelijk de wisselkoers van Komercni banka CZK met AUD

Komerční banka (KB), opgericht in 1990 en met hoofdkantoor in Praag, is een toonaangevende Tsjechische bank en onderdeel van een internationale bankgroep. De bank biedt universele bankdiensten aan – dagelijkse rekeningen, creditcards, hypotheken, kredieten aan consumenten en het mkb, bedrijfsfinanciering, markten en bewaring – via filialen, geldautomaten en geavanceerde digitale kanalen. Focus op innovatie en servicekwaliteit vormt de basis van de rol van KB bij particulieren en bedrijven in het hele land.