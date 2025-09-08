Vergelijk de wisselkoers van Jyske Bank DKK met USD

Jyske Bank, opgericht in 1967 en met hoofdkantoor in Silkeborg, is qua marktaanwezigheid de op twee na grootste bank van Denemarken. De bank biedt retail-, private- en corporate banking, hypotheken en woningfinanciering, kredietverlening aan het mkb, betalingen en beleggingsdiensten. Een gedecentraliseerd, klantgericht model en landelijke vestigingen worden aangevuld met krachtige digitale tools. Jyske staat bekend om haar voorzichtige kredietcultuur en sterke banden met de Deense woning- en middenmarktsector.