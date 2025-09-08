Vergelijk de wisselkoers van Julius Baer CHF met GBP

Bank Julius Baer & Co. Ltd., Zürich (Julius Baer) Julius Baer, opgericht in 1890 en gevestigd in Zürich, is een toonaangevende Zwitserse private bank die zich richt op vermogensbeheer. De bank biedt discretionair en adviserend vermogensbeheer, beleggingsoplossingen, leningen met activa als onderpand en family office-diensten. Vanuit een Zwitserse basis en internationale boekingscentra bedient de bank vermogende en zeer vermogende klanten, met de nadruk op beleggen met een open architectuur, discretie en langetermijnrelaties.