Vergelijk BBVA EUR met JPY wisselkoers

Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, algemeen bekend als BBVA, is een wereldwijde financiële groep met Spaanse oorsprong, bekend om zijn leiderschap in digitale transformatie en klantervaring. BBVA biedt een uitgebreid pakket aan bankdiensten, waaronder retail-, zakelijke en investeringsbankdiensten, evenals vermogensbeheer en verzekeringen. De focus van de bank op innovatie, duurzaamheid en financiële educatie stelt klanten in staat hun financiën effectief te beheren. Met een sterke internationale aanwezigheid ondersteunt BBVA grensoverschrijdende transacties en biedt het digitale tools die de toegankelijkheid en het gemak voor klanten wereldwijd vergroten, waardoor het een betrouwbare partner is in het veranderende financiële landschap.