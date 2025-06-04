Vergelijk Bankinter EUR met CHF wisselkoers

Bankinter, opgericht in 1965 en gevestigd in Madrid, is een Spaanse bank die bekendstaat om zijn innovatie en efficiëntie. De bank bedient particulieren en bedrijven met dagelijkse bankzaken, hypotheken, kredietverlening aan het MKB en bedrijven, betalingen, brokerage en vermogensbeheer. Een gericht, technologiegedreven model en adviesaanpak ondersteunen klanten in heel Spanje en geselecteerde internationale markten.