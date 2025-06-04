Vergelijk Banking Circle EUR met USD wisselkoers
Overweeg je Banking Circle te gebruiken voor je overstap van EUR naar USD? Vergelijk Banking Circle wisselkoersen en kosten om je potentiële besparingen bij Xe te ontdekken.
Praat vandaag met een valuta-expert. Wij kunnen concurrerende koersen overtreffen.
|Aanbieder
|Wisselkoers
|Overmakingskosten
|Ontvanger ontvangt
1.147400
|€0
$1,147.40Nu versturen
We hebben nog geen Banking Circle-koersen voor dit valutapaar, maar u kunt hun offerte wel vergelijken met de live koers van XE om potentiële besparingen te zien. Kom snel terug, we breiden onze data voortdurend uit.
Over Banking Circle S.A
Banking Circle, opgericht in 2019 in Luxemburg, is een pan-Europese betalingsbank. Het biedt realtime grensoverschrijdende rekeningen, virtuele IBAN's, valuta- en afwikkelingsdiensten aan fintechs, PSP's en banken, en maakt geïntegreerde financiering en goedkope internationale overschrijvingen mogelijk.
Hoe snel is een Banking Circle EUR om over te USD ?
Bezorgtijden voor internationale overboekingen met Banking Circle van Euro Lidstaten tot Verenigde Staten variëren afhankelijk van de betaalmethode en het tijdstip van transacties. Internationale bankoverschrijvingen duren meestal 1 tot 5 werkdagen. Factoren zoals feestdagen en veiligheidscontroles kunnen ook invloed hebben op de levering. Controleer Banking Circle S.Ade afkaptijden om vertragingen te voorkomen.
Wat zijn Banking Circle om transferkosten te ?
Banking Circle kosten van internationale geldtransfers van EUR naar USD hangen af van factoren zoals het overboekingsbedrag. Meestal gaan grotere transfers gepaard met lagere kosten en betere wisselkoersen. Bekijk de vergelijkingstabel om Banking Circle kosten met Xe te vergelijken.
Waarom overboeken met Xe in plaats van met traditionele banken?
Betere tarieven
Wij bieden consequent bankverlagende tarieven, zodat u de meeste waarde voor uw geld krijgt. Vergelijk ons met je bank om het verschil te zien.
Lagere kosten
We rekenen minder, dus bespaar je meer. Bovendien tonen we altijd alle kosten voordat je je overboeking bevestigt, zodat je precies weet waarvoor je betaalt.
Snellere overstappen
De meeste overstappen worden dezelfde dag afgerond. We weten hoe belangrijk het is dat uw geld snel en betrouwbaar wordt geleverd.
Xe 24/5 deskundige wereldwijde overdrachtsondersteuning
Heeft u hulp nodig bij uw internationale geldovermaking? Wij staan klaar om te helpen—neem vandaag nog contact met ons op voor persoonlijke ondersteuning!
Meer overzetten met Xe's hogere online verzendlimieten
Wij bieden hogere online overboekingslimieten dan traditionele banken, waardoor u meer kunt overmaken in één overboeking. Zeg gedag tegen het verdelen van grotere bedragen en geniet van een eenvoudigere, efficiëntere manier om je geld te verplaatsen.
Xe wordt vertrouwd door miljoenen mensen over de hele wereld
Klaar om te beginnen?
Je hebt de wisselkoersen van Banking Circlemet Xe vergeleken en het is tijd om de beste waarde voor je internationale geldtransfers te vinden. Je eerste overboeking is slechts een paar klikken verwijderd—begin nu en neem je geld verder!
Veelgestelde vragen
De wisselkoers die Banking Circle aanbiedt om Euro (EUR) om te zetten naar Amerikaanse dollar (USD) kan een marge boven de reële middenmarktkoers bevatten. Dit betekent dat je minder Amerikaanse dollar kunt ontvangen dan verwacht. Gebruik onze vergelijkingstabel om te zien hoe Banking Circletarief zich verhoudt tot Xe en andere aanbieders.
Banking Circle kan een vaste transfervergoeding, een percentage-gebaseerde vergoeding, of beide vragen, afhankelijk van je transfermethode en bestemming. Deze kosten—samen met de wisselkoers—beïnvloeden hoeveel uw ontvanger ontvangt. Onze tool splitst het op zodat je de totale kosten kunt vergelijken met andere opties zoals Xe.
Overboekingen van Euro naar Amerikaanse dollar met Banking Circle duren meestal 1 tot 5 werkdagen. De timing hangt af van uiterste tijden, feestdagen, het bestemmingsland en de verwerkingstijden van de ontvangende bank. Xe biedt levering op dezelfde dag voor de meeste overboekingen.
Banking Circle kunnen dagelijkse of per transfer limieten hebben voor internationale transfers. Je moet misschien ook een filiaal bezoeken voor grotere bedragen. Xe ondersteunt hogere online verzendlimieten, wat flexibiliteit en gemak biedt bij het internationaal overmaken van grotere bedragen.
Veel aanbieders, waaronder Banking Circle, passen hun wisselkoersen mogelijk aan op basis van marktomstandigheden. Toch kunnen de tarieven eenmaal per dag worden vastgesteld of minder vaak worden aangepast dan die van toegewijde FX-dienst. Xe werkt de tarieven live bij, waardoor je meer controle hebt over wanneer je het stuurt.