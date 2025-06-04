Vergelijk Bank Pekao PLN met CHF wisselkoers

Pekao, opgericht in 1929 in Warschau, is een van de meest historische banken van Polen. De bank biedt bankdiensten aan particulieren, het mkb en bedrijven – betalingen, hypotheken, zakelijke leningen, handelsfinanciering, markten en vermogensbeheer – en bedient huishoudens en bedrijven via landelijke vestigingen en digitale kanalen.