Vergelijk de wisselkoers van ADCB AED met CAD

Abu Dhabi Commercial Bank (ADCB), opgericht in 1985, heeft haar hoofdkantoor in Abu Dhabi en is een van de grootste banken in de Verenigde Arabische Emiraten. De meerderheidsaandeelhouder is de overheid van Abu Dhabi en de bank biedt een volledig scala aan retail- en zakelijke bankdiensten. ADCB beschikt over een landelijk netwerk van vestigingen en bedient zowel particulieren als bedrijven, waardoor het een belangrijke speler is in de banksector van het land.