Vergelijk de wisselkoers van Absa Mauritius MUR met JPY

De bank, die al sinds het begin van de 20e eeuw op Mauritius gevestigd is en in 2020 de naam Absa kreeg, bedient particulieren, het midden- en kleinbedrijf en bedrijven vanuit Port Louis. De bank biedt diensten aan op het gebied van betalingen, kredieten, handel, cashmanagement, markten en vermogensbeheer, en combineert lokale expertise met een pan-Afrikaans netwerk.