Vergelijk de wisselkoers van ABSA Botswana BWP met EUR

Absa Bank Botswana, voorheen Barclays Bank of Botswana, heeft haar hoofdkantoor in Gaborone en maakt deel uit van de Absa Group. De bank dateert uit het midden van de 20e eeuw en kreeg in 2020 een nieuwe naam. Het is een van de grootste banken van het land. Absa biedt rekeningen, creditcards, leningen en hypotheken, financiering voor het midden- en kleinbedrijf en bedrijven, cashmanagement en digitaal bankieren via een uitgebreid netwerk van filialen en geldautomaten en sterke relatieteams.