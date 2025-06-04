ABA Bank wisselkoers

Overweeg je ABA Bank te gebruiken voor je internationale geldtransfer? Vergelijk ABA Bank wisselkoersen en kosten om je potentiële besparingen bij Xe te ontdekken.

USD - Amerikaanse dollar
EUR - Euro

Praat vandaag met een valuta-expert. Wij kunnen concurrerende koersen overtreffen.

Xe
0.832400
Nu versturen

We hebben nog geen ABA Bank-koersen voor dit valutapaar, maar u kunt hun offerte wel vergelijken met de live koers van XE om potentiële besparingen te zien. Kom snel terug, we breiden onze data voortdurend uit.

Over ABA

ABA (voorheen Advanced Bank of Asia), opgericht in 1996 in Phnom Penh, bedient particulieren en bedrijven met rekeningen, creditcards, consumenten- en MKB-leningen, handelsfinanciering, cashmanagement en bekroond mobiel bankieren. Sterk bestuur en regionale banden ondersteunen exporteurs, retailers en groeiende ondernemers.

Hoe lang duurt een ABA Bank geldovermaking?

Bezorgtijden voor internationale transfers met ABA Bank variëren afhankelijk van de betaalmethode, transactietijden en het land van de ontvanger. Internationale bankoverschrijvingen duren meestal 1 tot 5 werkdagen. Factoren zoals feestdagen en veiligheidscontroles kunnen ook invloed hebben op de levering. Controleer ABA Bankde afkaptijd om vertragingen te voorkomen.

Wat zijn de geldtransfers en kosten van ABA Bank?

De kosten van een internationale geldoverboeking met ABA Bank hangen af van veel factoren, waaronder het overboekingsbedrag en de bestemmingsmunt. Meestal gaan grotere transfers gepaard met lagere kosten en betere wisselkoersen. Bekijk de vergelijkingstabel om ABA Bank kosten met Xe te vergelijken.

Waarom overboeken met Xe in plaats van met traditionele banken?

Betere tarieven

Wij bieden consequent bankverlagende tarieven, zodat u de meeste waarde voor uw geld krijgt. Vergelijk ons met je bank om het verschil te zien.

Lagere kosten

We rekenen minder, dus bespaar je meer. Bovendien tonen we altijd alle kosten voordat je je overboeking bevestigt, zodat je precies weet waarvoor je betaalt.

Snellere overstappen

De meeste overstappen worden dezelfde dag afgerond. We weten hoe belangrijk het is dat uw geld snel en betrouwbaar wordt geleverd.

Xe 24/5 deskundige wereldwijde overdrachtsondersteuning

Heeft u hulp nodig bij uw internationale geldovermaking? Wij staan klaar om te helpen—neem vandaag nog contact met ons op voor persoonlijke ondersteuning!

Meer overzetten met Xe's hogere online verzendlimieten

Wij bieden hogere online overboekingslimieten dan traditionele banken, waardoor u meer kunt overmaken in één overboeking. Zeg gedag tegen het verdelen van grotere bedragen en geniet van een eenvoudigere, efficiëntere manier om je geld te verplaatsen.

Xe wordt vertrouwd door miljoenen mensen over de hele wereld

Klaar om te beginnen?

Je hebt de wisselkoersen van ABA Bankmet Xe vergeleken en het is tijd om de beste waarde voor je internationale geldtransfers te vinden. Je eerste overboeking is slechts een paar klikken verwijderd—begin nu en neem je geld verder!

Veelgestelde vragen

De wisselkoersen van ABA Bankkunnen aanzienlijk verschillen van die van speciale geldtransferbedrijven. Traditionele banken rekenen vaak een opslag op hun rente, wat betekent dat uw ontvanger mogelijk minder krijgt. Gebruik onze vergelijkingstabel om in realtime te zien hoe ABA Bank zich verhoudt tot Xe en andere aanbieders.

Het vergelijken van ABA Bank met andere internationale geldtransferdiensten helpt u slimmere financiële beslissingen te nemen. Kleine verschillen in tarieven en kosten kunnen leiden tot aanzienlijke besparingen—vooral bij grotere overboekingen. Onze vergelijkingstool maakt het eenvoudig om de beste prijs-kwaliteitverhouding voor jouw specifieke valutapaar te vinden.

De ABA Bank wisselkoers verwijst naar de koers die zij bieden voor het omzetten van de ene valuta in een andere tijdens een internationale geldtransfer. Dit tarief kan een marge boven het middenmarkttarief bevatten, wat het uiteindelijke bedrag dat uw ontvanger ontvangt kan verlagen. Vergelijk het tarief van ABA Bankmet het realtime tarief van Xe om het verschil te zien.

Veel banken en geldtransferaanbieders — waaronder ABA Bank— rekenen mogelijk een overboekingskosten. Dit kan een vast bedrag zijn of variëren afhankelijk van het bedrag, de bestemming of de manier van overboeken. Onze vergelijkingstool splitst duidelijk de kosten en wisselkoersen uit, zodat u gemakkelijk de totale kosten kunt zien.

De overdrachtstijden met ABA Bank hangen af van de bestemming, valuta en betaalmethode. Veel overboekingen duren 1–5 werkdagen, hoewel vertragingen kunnen optreden door bankverwerkingstijden of extra cheques. Daarentegen voltooit Xe de meeste overdrachten binnen enkele minuten.

ABA Bank kunnen dagelijkse limieten opleggen of persoonlijke bezoeken vereisen bij grote overplaatsingen. Xe ondersteunt hogere limieten voor online overboekingen, waardoor je meer flexibiliteit hebt bij het verplaatsen van grote bedragen—zonder dat je betalingen hoeft te splitsen of naar een filiaal hoeft te gaan.