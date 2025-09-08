Postbank の EUR と AUD の為替レートを比較する

ポストバンク（ドイツ銀行） 郵便貯金をルーツとし、1990年代に現代版が開発されたポストバンクは、ドイツ銀行の大衆市場向けリテールブランドとして事業を展開しています。ボンに本社を置き、日常的な口座、カード、消費者ローン、住宅ローン、貯蓄に加え、オンラインバンキングとモバイルバンキングを提供しています。広範な支店・サービス拠点網とドイツ銀行のプラットフォームが連携し、ドイツ全土の何百万人ものお客様に便利な銀行サービスを提供しています。