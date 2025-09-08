NBG Cyprus の EUR と GBP の為替レートを比較する

ギリシャ国立銀行（キプロス） ギリシャの銀行グループの現地法人として1990年代に設立されたNBGキプロスは、ニコシアの個人、中小企業、そして法人顧客にサービスを提供しています。口座、カード、ローン、貿易サービス、そして資産運用商品を提供し、顧客をより広範な地域ネットワークへと繋いでいます。コンパクトな支店網と経験豊富なアドバイザーが、島内の日常的な銀行業務とクロスボーダービジネスをサポートしてきました。