NBC の CAD と CNY の為替レートを比較する

カナダ・ナショナル銀行（NBC） 1859年に設立され、モントリオールに本社を置くナショナル銀行は、カナダ有数の銀行であり、ケベック州でトップクラスの市場シェアを誇り、全米規模で事業を拡大しています。リテールバンキングと商業銀行業務（口座、カード、ローン、住宅ローン、中小企業向け融資）に加え、ウェルスマネジメントと資本市場サービスを提供しています。主要地域に展開する支店と堅牢なデジタルプラットフォームを通じて、個人、起業家、そして中堅企業をサポートしています。