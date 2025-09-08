Luminor Estonia の EUR と CAD の為替レートを比較する

ルミノール銀行（エストニア） 2017年に北欧主要銀行のバルト海事業を統合して設立されたルミノール銀行は、エストニア有数のユニバーサルバンクであり、タリンに本社を置いています。個人および法人向けに、口座、カード、ローン、住宅ローン、貿易サービス、キャッシュマネジメント、デジタルバンキングなどのサービスを提供しています。また、バルト海諸国全体との連携も図っています。近代化戦略と地域的な規模を活かし、輸出業者、住宅所有者、中堅企業を支援しています。