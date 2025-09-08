KfW IPEX-Bank の EUR と USD の為替レートを比較する

KfW IPEX銀行は、2008年に法的に独立した子会社として設立され、フランクフルトに本社を置くKfW IPEX銀行は、KfWグループにおける輸出ファイナンスおよびプロジェクトファイナンスを専門としています。ストラクチャードローン、保証、アドバイザリーサービスを通じて、インフラ、エネルギー、輸送、産業分野の大規模プロジェクトを支援しています。世界中の企業や金融機関と連携し、ドイツおよび欧州のビジネスをグローバル市場で推進しています。