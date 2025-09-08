Intesa Sanpaolo の EUR と USD の為替レートを比較する

インテーザ・サンパオロ銀行はイタリアにルーツを持つ、ヨーロッパ有数の銀行グループであり、小売、法人、資産運用分野での強い存在感で知られています。同行は個人・法人向け銀行業務、資産運用、保険、デジタルソリューションなど幅広いサービスを提供しています。インテーザ・サンパオロは持続可能な経済発展とイノベーションの推進に尽力し、顧客に合わせた金融商品やアドバイザリーサービスを提供しています。国際的な展開と責任ある銀行業務への取り組みにより、安定性と専門性、先進的な金融管理を求める個人や企業に選ばれています。