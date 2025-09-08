Al Salam Bank の BHD と GBP の為替レートを比較する

アル・サラーム銀行は中東発祥の主要なシャリア準拠金融機関であり、幅広いイスラム金融商品とサービスを提供しています。同行は個人、企業、団体向けに、リテールおよび法人向け口座、ファイナンス、投資商品、デジタルバンキングプラットフォームなどのソリューションを提供しています。倫理的な銀行業務、イノベーション、顧客満足への取り組みにより、アル・サラーム銀行は様々な地域でイスラム原則に則った現代的な金融ソリューションを求める顧客にとって信頼されるパートナーとなっています。