Abanca の EUR と ZAR の為替レートを比較する

ガリシア州に本社を置くアバンカは、歴史ある地方貯蓄銀行をルーツとし、2014年に現在のブランドを採用しました。スペイン全土および一部の海外拠点において、リテール、中小企業、法人向けサービスを含むユニバーサルバンキングサービスを提供しており、決済、貿易、ウェルスマネジメントに強みを持っています。地域密着型のサービス、アドバイザリーサービス、そしてデジタルプラットフォームを通じて、個人および輸出志向の企業をサポートしています。