Codice SWIFT di Emirates NBD Egypt in Egitto

Il codice SWIFT principale per Emirates NBD Egypt in Egitto è EBILEGCXXXX. Questo codice identifica la sede principale della banca per i pagamenti internazionali in Egitto ed è comunemente utilizzato quando non è richiesto o disponibile un codice specifico per la filiale. Se invii denaro a un conto intestato a Emirates NBD Egypt in Egitto e il destinatario non ha fornito un codice SWIFT della filiale locale, utilizzare EBILEGCXXXX è in genere un'opzione sicura e affidabile.