Codice SWIFT di Banco Security in Cile

Il codice SWIFT principale per Banco Security in Cile è BSCLCLRMXXX. Questo codice identifica la sede principale della banca per i pagamenti internazionali in Cile ed è comunemente utilizzato quando non è richiesto o disponibile un codice specifico per la filiale. Se invii denaro a un conto intestato a Banco Security in Cile e il destinatario non ha fornito un codice SWIFT della filiale locale, utilizzare BSCLCLRMXXX è in genere un'opzione sicura e affidabile.