Codice SWIFT di First Security Islami Bank in Bangladesh

Il codice SWIFT principale per First Security Islami Bank in Bangladesh è FSEBBDDHXXX. Questo codice identifica la sede principale della banca per i pagamenti internazionali in Bangladesh ed è comunemente utilizzato quando non è richiesto o disponibile un codice specifico per la filiale. Se invii denaro a un conto intestato a First Security Islami Bank in Bangladesh e il destinatario non ha fornito un codice SWIFT della filiale locale, utilizzare FSEBBDDHXXX è in genere un'opzione sicura e affidabile.