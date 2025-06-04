Il codice SWIFT di DEUTSCHE BANK (CHINA) CO. LTD. è
DEUTCNSH CUS
Nome della banca
DEUTSCHE BANK (CHINA) CO. LTD.
Città
SHANGHAI
Indirizzo
SHANGHAI, SHANGHAI, 200000
Paese
CHINA
Quando dovrei usare DEUTCNSHCUS?
I codici SWIFT vengono utilizzati per garantire che il tuo denaro arrivi al destinatario corretto quando invii o ricevi denaro all'estero. Utilizza DEUTCNSHCUS quando desideri inviare denaro a DEUTSCHE BANK (CHINA) CO. LTD. all'indirizzo, alla città e al paese sopra indicati. Verifica sempre che il codice SWIFT che stai utilizzando appartenga alla banca di destinazione.
Analisi di DEUTCNSHCUS
codici SWIFT/BIC sono composti da 8-11 lettere e numeri e servono a identificare una banca o una filiale specifica nel mondo.
Codice bancario (DEUT): Queste 4 lettere rappresentano DEUTSCHE BANK (CHINA) CO. LTD.
Prefisso internazionale (CN): Queste 2 lettere indicano che il Paese della banca è Cina.
Codice posizione (SH): Questi 2 caratteri indicano l'ubicazione della sede centrale della banca.
Codice filiale (CUS): Queste 3 cifre specificano una filiale specifica. I codici BIC che terminano con 'XXX' si riferiscono alla sede centrale della banca.
Dettagli del codice DEUTSCHE BANK (CHINA) CO. LTD.
L'utilizzo corretto dei codici SWIFT è fondamentale per evitare problemi o ritardi nei trasferimenti. Prima di utilizzare il codice SWIFT, assicurati di:
Verificare la banca: Verificare che il nome della banca corrisponda a quello del destinatario.
Controlla il nome della filiale: Se utilizzi un codice SWIFT specifico di una filiale, assicurati che questa filiale corrisponda alla filiale del destinatario.
Conferma il Paese: Le banche hanno sedi in tutto il mondo. Verifica che il codice SWIFT corrisponda al Paese di destinazione della banca.
Domande frequenti su DEUTCNSHCUS
Un codice SWIFT è un identificatore univoco utilizzato per riconoscere banche e istituti finanziari in tutto il mondo per i trasferimenti di denaro internazionali. SWIFT sta per Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication. Questi codici aiutano a garantire che i pagamenti vengano indirizzati alla banca e al Paese corretti. Un codice SWIFT in genere è lungo 8 o 11 caratteri e include informazioni sulla banca, il Paese, la sede e, a volte, una filiale specifica.
Non sempre. Alcune banche utilizzano un unico codice SWIFT (di solito il codice della sede centrale che termina con XXX) per tutte le filiali. Altre assegnano codici SWIFT univoci alle singole filiali, spesso con ultimi tre caratteri specifici. Se il destinatario fornisce un codice specifico per la filiale, è consigliabile utilizzarlo: potrebbe velocizzare l'elaborazione o garantire che il pagamento raggiunga più velocemente l'indirizzo corretto.
Si consiglia di utilizzare il codice DEUTCNSHCUS quando si inviano o si ricevono bonifici internazionali a DEUTSCHE BANK (CHINA) CO. LTD. presso la città e l'indirizzo sopra indicati. Il codice identifica la banca e la filiale del destinatario, soprattutto quando si inviano fondi oltre confine tramite la rete SWIFT. Alcuni paesi e metodi di pagamento potrebbero non richiedere un codice SWIFT, quindi è sempre consigliabile verificare con il destinatario o la banca prima di effettuare il trasferimento.
Il codice SWIFT/BIC DEUTCNSHCUS è utilizzato per i bonifici internazionali verso DEUTSCHE BANK (CHINA) CO. LTD.. Ecco cosa significa ogni parte del codice:
DEUT – Questo è il codice bancario, che rappresenta DEUTSCHE BANK (CHINA) CO. LTD.
CN – Questo è il codice paese, che indica che la banca si trova in Cina
SH – Questo è il codice di localizzazione, che identifica la sede centrale della banca
CUS – Questo è il codice filiale; quando appare come "XXX", si riferisce alla sede principale o filiale primaria
Sì, DEUTSCHE BANK (CHINA) CO. LTD. può gestire più filiali. Ogni filiale può servire regioni diverse, offrire servizi diversi e, per quanto riguarda i bonifici internazionali, alcune possono persino utilizzare codici SWIFT diversi. È importante identificare la filiale specifica presso cui è aperto il tuo conto quando fornisci istruzioni di pagamento.
Se utilizzi un codice SWIFT errato, il pagamento potrebbe essere ritardato, inoltrato erroneamente o addirittura rifiutato dalla banca ricevente. In alcuni casi, i fondi potrebbero essere restituiti al mittente e potrebbero essere applicate commissioni aggiuntive. Assicurati sempre che il codice SWIFT corrisponda al codice della tua filiale o a quello della sede legale ufficiale. In caso di dubbi, contatta DEUTSCHE BANK (CHINA) CO. LTD. prima di effettuare il trasferimento.
Disclaimer
The SWIFT codes, bank names, addresses, and other related information provided on this page are for general information purposes only. While we strive to ensure accuracy, Xe does not guarantee that the information is complete, current, or error-free. The details may change without notice and may not reflect the latest data available from the respective financial institutions.
Xe makes no representations regarding the legal standing, regulatory status, or operational integrity of any bank, financial institution, or intermediary listed. We do not endorse or verify the legitimacy of any entity included, nor do we assume any responsibility for your use of the information provided.
Any financial transactions or decisions undertaken based on this information are done at your own risk. Xe will not be liable for any loss, delay, or damages resulting from reliance on the data, nor from any dealings with third parties whose information is displayed on this site.
We recommend that you independently verify all details with the relevant financial institution before initiating any transaction.
This disclaimer is provided in English only and has not been translated. While the rest of this page may appear in your selected language, the legal disclaimer remains in English to preserve its accuracy and intent.