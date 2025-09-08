Confronta il tasso di cambio Raiffeisen EUR con AUD

Raiffeisen Bank è un gruppo bancario leader in Europa centrale e orientale, che offre servizi finanziari completi a clienti retail, corporate e istituzionali. È una consociata di Raiffeisen Bank International (RBI), con sede in Austria, e opera in diversi paesi con una forte presenza locale. La banca è riconosciuta per il suo approccio orientato al cliente, la trasformazione digitale e le pratiche aziendali sostenibili.