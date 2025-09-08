Confronta il tasso di cambio OP Bank EUR con GBP

OP Corporate Bank (Helsinki), braccio societario e istituzionale di OP Financial Group, offre soluzioni di tesoreria, gestione della liquidità, finanziamento del commercio e delle esportazioni, prestiti alle imprese, mercati e assicurazioni. In qualità di istituzione centrale per le banche cooperative di OP, collega le aziende finlandesi a capacità di finanziamento e gestione del rischio nazionali e internazionali.