Confronta il tasso di cambio Nordea Finland EUR con AUD

Con sede a Helsinki, Nordea è la banca pan-nordica leader nel settore, che offre servizi universali in tutta la Finlandia e nella regione. Offre servizi bancari quotidiani a privati, PMI e grandi aziende, tra cui mutui, pagamenti, trade finance, consulenza sui mercati, gestione patrimoniale e asset management. Una piattaforma digitale scalabile e un'ampia rete nordica consentono un'attività bancaria transfrontaliera senza interruzioni.