Confronta il tasso di cambio Lombard Bank EUR con CAD

Fondata nel 1955 a La Valletta, Lombard Bank è una banca commerciale maltese. Offre servizi a famiglie e imprese con depositi, carte di credito, mutui, finanziamenti alle PMI, servizi commerciali, tesoreria e servizi bancari digitali. Un modello basato sulle relazioni e una propensione al rischio selettiva supportano le imprese locali e gli investimenti nella comunità.