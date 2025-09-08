Confronta il tasso di cambio Laurentian Bank CAD con CHF

Laurentian Bank of Canada (Laurentian): fondata nel 1846 e con sede a Montréal, Laurentian Bank è un istituto di medie dimensioni specializzato in servizi bancari al dettaglio e commerciali. Offre servizi di gestione di conti correnti e risparmi, mutui, prestiti personali e aziendali, finanziamenti per attrezzature e servizi di consulenza. Concentrata principalmente in Quebec, con nicchie nazionali selezionate, Laurentian abbina il supporto di filiali e consulenti a piattaforme digitali, al servizio di famiglie, imprenditori e clienti di fascia media.