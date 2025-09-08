Confronta il tasso di cambio Kiwibank NZD con JPY

Fondata nel 2002 a Wellington, Kiwibank è una banca commerciale e retail di proprietà statale. Offre conti correnti, carte, pagamenti, mutui, prestiti alle PMI e servizi bancari digitali, sfruttando le sedi di NZ Post e le piattaforme mobili per promuovere l'inclusione e un servizio focalizzato a livello locale in tutto il paese.