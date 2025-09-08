Confronta il tasso di cambio Alior Bank PLN con CHF

Fondata nel 2008 a Varsavia, Alior Bank è una banca universale innovativa. Offre servizi di pagamento, carte, prestiti al consumo e alle imprese, mutui, gestione della liquidità e strumenti digitali a consumatori e PMI. Un approccio basato sulla tecnologia e sull'innovazione di prodotto supporta l'attività bancaria quotidiana e una crescita scalabile.