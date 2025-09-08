Al Salam Bank è una delle principali istituzioni finanziarie conformi alla Sharia con origini in Medio Oriente, che offre un'ampia gamma di prodotti e servizi bancari islamici. La banca serve privati, aziende e istituzioni con soluzioni come conti retail e corporate, finanziamenti, prodotti di investimento e piattaforme di banking digitale. L’impegno di Al Salam Bank per la banca etica, l’innovazione e la soddisfazione del cliente l’ha resa un partner affidabile per chi cerca soluzioni finanziarie moderne conformi ai principi islamici in diverse regioni.