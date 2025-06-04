Le code SWIFT de CITIBANK N.A. est
CITIGB2L GAT
Nom de la banque
CITIBANK N.A.
Ville
LONDON
Adresse
LONDON, GREATER LONDON
Pays
UNITED KINGDOM
Le code SWIFT est vérifié et mis à jour régulièrement
Quand dois-je utiliser CITIGB2LGAT ?
Les codes SWIFT permettent de garantir que votre argent arrive au bon endroit lors d'un envoi ou d'une réception transfrontalière. Utilisez CITIGB2LGAT pour envoyer de l'argent à CITIBANK N.A. à l'adresse, dans la ville et au pays indiqués ci-dessus. Vérifiez toujours que le code SWIFT utilisé correspond à la banque de destination.
Décomposer CITIGB2LGAT
Les codes SWIFT/BIC sont composés de 8 à 11 lettres et chiffres pour identifier une banque et une succursale spécifiques dans le monde.
Code bancaire (CITI) : Ces 4 lettres représentent CITIBANK N.A.
Code pays (GB) : Ces 2 lettres indiquent que le pays de la banque est Royaume-Uni.
Code de localisation (2L) : Ces 2 caractères indiquent le lieu du siège social de la banque.
Code de succursale (GAT) : Ces 3 chiffres désignent une succursale particulière. Les codes BIC se terminant par « XXX » désignent le siège social de la banque.
Détails du code CITIBANK N.A.
Des codes SWIFT corrects sont essentiels pour éviter tout problème ou retard dans vos transferts. Avant d'utiliser un code SWIFT, assurez-vous de :
Vérifiez la banque : Vérifiez que le nom de la banque correspond à celui de la banque du destinataire.
Vérifiez le nom de la branche : Si vous utilisez un code SWIFT spécifique à une succursale, assurez-vous que cette succursale correspond à la succursale du destinataire.
Confirmer le pays : Les banques sont implantées partout dans le monde. Vérifiez que le code SWIFT correspond au pays de destination de la banque.
Questions fréquemment posées sur CITIGB2LGAT
Un code SWIFT est un identifiant unique utilisé pour identifier les banques et institutions financières du monde entier lors des transferts d'argent internationaux. SWIFT signifie Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication. Ces codes garantissent que les paiements sont acheminés vers la bonne banque et le bon pays. Un code SWIFT typique comporte 8 ou 11 caractères et inclut des informations sur la banque, le pays, la localisation et parfois une agence spécifique.
Pas toujours. Certaines banques utilisent un code SWIFT unique (généralement le code du siège social se terminant par XXX) pour toutes leurs agences. D'autres attribuent des codes SWIFT uniques à chaque agence, souvent avec trois derniers caractères spécifiques. Si le destinataire fournit un code spécifique à l'agence, il est préférable de l'utiliser : cela peut accélérer le traitement ou garantir que le paiement parvienne plus rapidement au bon endroit.
Vous devez utiliser le code CITIGB2LGAT pour envoyer ou recevoir des virements internationaux à CITIBANK N.A. à la ville et à l'adresse indiquées ci-dessus. Il identifie la banque et l'agence du destinataire, notamment pour les transferts internationaux via le réseau SWIFT. Certains pays et modes de paiement peuvent ne pas nécessiter de code SWIFT ; vérifiez donc toujours auprès de votre destinataire ou de votre banque avant d'effectuer le virement.
Le code SWIFT/BIC CITIGB2LGAT est utilisé pour les virements internationaux vers CITIBANK N.A.. Voici une explication de chaque partie du code :
CITI – Il s’agit du code banque, représentant CITIBANK N.A.
GB – Il s’agit du code pays, indiquant que la banque est située en Royaume-Uni
2L – Il s’agit du code de localisation, désignant le siège de la banque
GAT – Il s’agit du code d’agence ; lorsqu’il apparaît comme "XXX", cela signifie qu’il s’agit du siège principal ou de l’agence principale
Oui, CITIBANK N.A. peut exploiter plusieurs agences. Chaque agence peut desservir différentes régions, proposer des services variés et, pour les virements internationaux, certaines peuvent même utiliser des codes SWIFT distincts. Il est important d'identifier l'agence où est détenu votre compte lorsque vous fournissez vos instructions de paiement.
Si vous utilisez un code SWIFT incorrect, votre paiement pourrait être retardé, mal acheminé, voire rejeté par la banque destinataire. Dans certains cas, les fonds pourraient être retournés à l'expéditeur et des frais supplémentaires pourraient s'appliquer. Assurez-vous toujours que le code SWIFT correspond à celui de votre agence ou à celui du siège social. En cas de doute, contactez CITIBANK N.A. avant d'effectuer le virement.
