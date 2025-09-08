Comparez le taux de change QNB Finansbank TRY à CNY

Fondée en 1987 à Istanbul et faisant partie du groupe QNB, QNB Finansbank propose des services bancaires universels aux particuliers, aux PME, aux entreprises et aux institutions. Ses services comprennent les paiements, les cartes, les prêts hypothécaires, les prêts aux particuliers et aux entreprises, le financement du commerce extérieur, la gestion de trésorerie, les marchés financiers et la gestion de patrimoine, avec l'appui d'agences nationales et de services bancaires mobiles avancés.