Comparez le taux de change MONETA CZK à CAD

MONETA Money Bank, as. Créée à la fin des années 1990 et basée à Prague, MONETA Money Bank est un important prêteur auprès des particuliers et des PME. Elle propose des comptes, des cartes, des prêts à la consommation et automobiles, des prêts hypothécaires, des crédits aux petites entreprises, des services aux commerçants et des produits d'épargne et d'investissement. Grâce à une présence réduite en agences, un accès étendu aux distributeurs automatiques de billets et une banque mobile performante, elle offre un service efficace et national aux clients grand public et aux entrepreneurs.