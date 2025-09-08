Compare el tipo de cambio de Julius Baer CHF a CNY

Banco Julius Baer & Co. Ltd., Zúrich (Julius Baer). Fundado en 1890 y con sede en Zúrich, Julius Baer es un banco privado suizo líder especializado en gestión patrimonial. Ofrece gestión de carteras discrecional y de asesoramiento, soluciones de inversión, préstamos con garantía de activos y servicios de family office. Con sede en Suiza y centros de reservas internacionales, presta servicios a clientes de alto y ultraalto patrimonio, priorizando la inversión de arquitectura abierta, la discreción y las relaciones a largo plazo.