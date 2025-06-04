Xe Security
At Xe, security is a top priority, and our commitment lies in safeguarding your money transfers and accounts.
Protecting your data
You can trust us to protect your personal data, and we're transparent in how we collect, process, and store it.
Recommended by 80,540 verified customers
Con más de 30 años de experiencia, Xe facilita envíos de dinero internacionales simples, rápidos y seguros. Descubre lo que más les gusta a nuestros usuarios enviando dinero con Xe.
Frequently asked questions about security
Los datos personales que recopilamos de usted pueden incluir nombre, correo electrónico, número de teléfono, dirección residencial y/o comercial y otros datos de contacto (“Datos de contacto”), cargo, fecha de nacimiento, género, imágenes, videos o firma. Nuestro aviso de privacidad explica cómo y por qué podemos procesar sus datos personales
El acceso a los datos personales está restringido a la necesidad de conocerlos, utilizando el principio del mínimo privilegio. Esto garantiza que solo el personal de Xe que necesite acceder para realizar su trabajo pueda hacerlo. Un ejemplo de esto es el Equipo de Atención al Cliente.
Xe utiliza un modelo híbrido para nuestro sitio web y nuestras aplicaciones móviles. Nuestros servidores de producción están alojados en AWS y en centros de datos de la UE.
Utilizamos tecnologías de cifrado avanzadas que proporcionan el máximo nivel de seguridad para su información confidencial. Nuestros sistemas utilizan el cifrado AES-256 estándar de la industria para los datos en reposo, mientras que los datos en tránsito se cifran mediante TLS 1.2 y TLS1.3.
Nuestros procesadores de pagos son proveedores de servicios de nivel 1. Xe nunca procesa datos de tarjetas de pago.
Proteger tus datos es esencial para mantener segura tu información personal. Aquí tienes algunos pasos sencillos que puedes seguir: Utiliza contraseñas seguras Crea contraseñas únicas y seguras para tus cuentas y evita usar la misma contraseña para varios servicios. Activa la autenticación multifactor (MFA): siempre que sea posible, activa la MFA, que añade una capa adicional de seguridad a tus cuentas. Sé cauteloso con los correos electrónicos Evita hacer clic en enlaces sospechosos o descargar archivos adjuntos de remitentes desconocidos. Sé consciente de la información personal Sé cauteloso al compartir datos confidenciales en línea y proporciónalos solo a fuentes de confianza. Si sigues estos consejos, puedes reducir significativamente el riesgo de vulneraciones de datos y proteger tu privacidad en línea.
Comuníquese con nosotros de inmediato si cree que puede haber sido víctima de una estafa. Guarde evidencias: guarde todos los documentos o correos electrónicos relevantes como evidencia para respaldar su denuncia. Al denunciar el fraude de inmediato, puede ayudar a protegerse a sí mismo y a los demás de posibles daños y ayudar a llevar a los culpables ante la justicia.
Su confianza es nuestra máxima prioridad y estamos comprometidos a proteger su información personal y financiera. Para obtener más detalles sobre nuestras prácticas de seguridad o si tiene alguna inquietud, comuníquese con nuestro equipo de seguridad a security@xe.com