Ausgaben werden in die monatlichen Hypothekenkosten einbezogen

Immobilienwert: Das ist der Gesamtbetrag, den Sie für ein Haus zahlen. Der Immobilienwert wirkt sich direkt auf Ihre Hypothekendarlehenshöhe, Ihre monatlichen Raten und die Gesamtkosten aus. Berücksichtigen Sie bei der Wahl eines Hauses auch andere Ausgaben wie Stempelsteuer, Gemeindegebühren und Versicherungen, um innerhalb Ihres Budgets zu bleiben.

Deponieren: Beim Hauskauf müssen Sie einen Prozentsatz des Gesamtwerts der Immobilie im Voraus zahlen, auch bekannt als Kaution. Eine höhere Anzahlung reduziert Ihren Kreditbetrag und senkt die monatlichen Rückzahlungen, während eine kleinere Anzahlung diese Kosten erhöht.

Zinssatz: Ein Zinssatz ist der Prozentsatz des Darlehensbetrags, den der Kreditgeber Ihnen für das Leihen berechnet, was Ihre monatlichen Rückzahlungen beeinflusst. Ein niedrigerer Zinssatz senkt Ihre Gesamtkreditkosten, während ein höherer Zinssatz sie erhöht.



Laufzeit des Darlehens: Die Laufzeit des Darlehens ist die Zeit, die es dauert, Ihren Hauskredit zurückzuzahlen. Sie können Darlehenslaufzeiten zwischen 10 und 30 Jahren wählen, obwohl einige Kreditgeber Laufzeiten von bis zu 40 Jahren anbieten können. Eine kürzere Laufzeit hat höhere monatliche Raten, aber insgesamt weniger Zinsen. Eine längere Laufzeit senkt jedoch die Rückzahlungen des Hausdarlehens und erhöht die Gesamtzinskosten.



LMI: Die Hypothekenversicherung des Kreditgebers ist in der Regel erforderlich, wenn Ihre Kaution beim Hauskauf weniger als 20 % beträgt. Dies schützt den Kreditgeber, falls Sie Ihren Kredit nicht zurückzahlen können. LMI wird in der Regel zu Ihren monatlichen Raten hinzugefügt, kann aber auch im Voraus bezahlt werden.



Gebäudeversicherung: Kreditgeber:innen können verlangen, dass Sie eine Gebäudeversicherung abschließen, um die Struktur der Immobilie gegen Schäden durch Feuer, Überschwemmungen, Stürme oder weitere Katastrophen abzusichern. Diese Voraussetzung ist in der Regel eine Bedingung des Darlehens, aber Sie können je nach Ihrer Immobilie unterschiedliche Deckungs- und Kostenniveaus wählen.





Hypothekenzahlungsformel

Diese Formel hilft Ihnen, Ihre monatlichen Hypothekenrückzahlungen allein basierend auf dem Darlehensbetrag und den Zinsen zu bestimmen. Es sind keine zusätzlichen Kosten wie Stempelsteuer, Gemeindegebühren oder Gebühren, die Ihre gesamten monatlichen Raten erhöhen könnten, enthalten.

Berechnen Sie Ihre monatlichen Hypothekenzahlungen manuell mit dieser Formel:





Hier ist die Aufschlüsselung:



M = Monatliche Rückzahlungen:

Das istes, wofür du lösst. Um zu beginnen, sammeln Sie Ihre Kreditdaten. Diese Faktoren bestimmen, wie viel Sie jeden Monat zurückzahlen.



P = Kapitalbetrag:

Dies istder Darlehenssaldo oder der Gesamtbetrag, den Sie noch für Ihren Hauskredit schulden. Ihr Darlehenssaldo wirkt sich direkt auf Ihre monatlichen Rückzahlungen, Zinskosten und das Eigenkapital des Hauses aus. Sie werden mehr Eigentum an Ihrer Immobilie gewinnen, wenn der Saldo sinkt.



r = Monatlicher Zinssatz:

DerHypothekenzinssatz ist ein Jahreszinssatz, der monatlich im Jahresverlauf gezahlt wird. Um den monatlichen Zinssatz zu ermitteln, teilen Sie den Jahresprozentsatz durch die Anzahl der Monate im Jahr. Wenn Ihr Jahreszinssatz beispielsweise 5 % beträgt, sieht das nach 0,05/12 = 0,004167 aus.



n = Anzahl der Rückzahlungen:

Dies istdie Gesamtzahl der Rückzahlungen, die Sie während der Laufzeit Ihres Darlehens leisten werden. Um den Gesamtbetrag zu ermitteln, multiplizieren Sie die Laufzeit Ihres Darlehens in Jahren mit 12. Wenn Ihre Darlehenslaufzeit zum Beispiel 30 Jahre beträgt, sieht das aus wie 30x12 = 360. Das bedeutet, dass Sie während Ihrer Darlehenslaufzeit insgesamt 360 Raten leisten werden.





Gängige Baudarlehenstypen

Hausdarlehen werden durch ihre Zinsstruktur, wie etwa feste oder variable Darlehen, oder durch ihre Rückzahlungsmethode, wie variable (Kapital und Zinsen) oder nur Zinsen bestimmt. Gängige Baudarlehenstypen sind Festzins-, variable und Split-Rate-Darlehen.

Arten der Rückzahlung von Hypothekendarlehen

Die Arten der Rückzahlung von Hypothekendarlehen beziehen sich auf verschiedene Rückzahlungsmethoden des Darlehens.

Variable (Kapital und Zins) Rückzahlung: Ein variabler Kredit ist ein Hauskredit, bei dem Ihre monatlichen Raten sowohl die Kapital- als auch die Zinsen abdecken. Dieser Zinssatz ist variabel, was bedeutet, dass er sich im Laufe der Zeit ändert, was zu schwankenden monatlichen Zahlungen führen kann. Dieses Hausdarlehen richtet sich an Käufer, die möchten, dass das Darlehen bis zum Ende der Laufzeit vollständig zurückgezahlt wird.

Zinszahlung: Zinsfreie Hauskredite verlangen, dass Sie nur monatlich die Zinsen zahlen, während der Darlehensbetrag unverändert bleibt. Die Zinslaufzeit dauert etwa 1 bis 5 Jahre, und das Darlehen wird wieder in ein Kapital- und Zinsdarlehen zurückverwandelt, sofern Sie nicht eine weitere Zinslaufzeit beantragen.

Arten von Hypothekendarlehenszinsen

So wird der Zinssatz auf das Darlehen angewendet, was beeinflusst, ob der Zinssatz während der gesamten Laufzeit gleich bleibt oder schwankt.

Festzinskredit: Bei einem Festzinskredit bleiben die Zinsen für einen festgelegten Zeitraum, typischerweise 1 bis 5 Jahre, gleich. Deshalb bleiben die monatlichen Rückzahlungen konstant und vorhersehbar. Wenn der festgelegte Zeitraum abgelaufen ist, müssen Sie sich für eine Refinanzierung entscheiden, um einen neuen festen Vertrag zu sichern. Andernfalls fällt der Kredit auf den variablen Zinssatz zurück.

Variabel-Zins-Darlehen: Ein Hypothekendarlehen mit variablem Zinssatz ist ein Hauskredit, bei dem sich der Zinssatz im Laufe der Zeit ändert, typischerweise als Reaktion auf den Cash Rate der Reserve Bank of Australia (RBA). Das bedeutet, dass Ihre monatlichen Raten je nach Zinsänderungen steigen oder sinken können.

Darlehen mit geteiltem Zinssatz: Ein Split-Rate-Darlehen ist eine Kombination aus Festzins- und variabelen Darlehen. Ein Teil des Darlehens wird zu einem festen Zinssatz festgesetzt, während der andere Teil zu einem variablen Zinssatz erfolgt. Diese Art von Darlehen bietet ein Gleichgewicht zwischen der Flexibilität eines variablen Zinssatzes und der Sicherheit eines festen Zinssatzes.





Übliche Anfangskosten beim Immobilienkauf

Gemeindegebühren: Die Gemeindesteuer ist eine kommunale Steuer, die sich nach dem Wert Ihrer Immobilie richtet. Sie unterstützt die Müllabfuhr, Straßeninstandhaltung, Parks, Bibliotheken und andere Gemeindedienste. Sie können diese Steuer jährlich zahlen oder in vierteljährliche oder monatliche Zahlungen aufteilen.

Immobilienbewertungsgebühr: Bevor Sie eine Immobilie kaufen, sollten Sie einen Bauinspektor beauftragen, der den Zustand und den Wert des Hauses beurteilt. Obwohl dies optional ist, wird empfohlen, unerwartete Reparaturkosten zu vermeiden und sicherzustellen, dass der Immobilienwert korrekt ist. Die Gebühren können je nach Art der durchgeführten Umfrage variieren.



Rechts- und Übertragungsgebühren: Anwaltsgebühren beziehen sich auf die Kosten, die einem lizenzierten Eigentümer für die rechtliche Bearbeitung des Immobilienkaufs gezahlt werden. Diese Gebühren decken in der Regel Immobiliensuche, Vertragsprüfung, Titelübertragung und die Verwaltung der Geldübertragung ab.



Stempelsteuer auf Grundübertragungssteuer: Die Grundübertragungssteuer durch Stempelsteuer ist eine einmalige Zahlung, die nach Abschluss des Immobilienkaufs gezahlt wird. Die Höhe der Steuern, die Sie zahlen müssen, hängt von Ihrem Bundesstaat oder Territorium, dem Immobilienwert und davon, ob Sie Erstkäufer, Investor oder Eigentümer sind. Käufer haben innerhalb von 30 Tagen nach dem Kauf des Hauses Zeit, zu zahlen.



Kreditgebühren: Dies ist eine einmalige Gebühr, die vom Kreditgeber erhoben wird, um die Kosten für die Aufnahme eines Darlehens zu decken. Dies umfasst in der Regel die Bearbeitung des Antrags, die Erstellung von Darlehensunterlagen und die Durchführung von Immobilienbewertungen.