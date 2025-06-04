Hypothekenrechner
Schätzen Sie Ihre monatlichen Hypothekenzahlungen und planen Sie Ihren Immobilienkauf in Australien mit dem Hypothekenrechner von Xe. Geben Sie den Immobilienwert, die Anzahlung, die Darlehenslaufzeit und den Zinssatz ein, um Ihre monatlichen Raten zu berechnen.
Verwenden Sie den Hypothekenrechner von Xe
Wählen Sie Ihr Land
Wählen Sie das Land aus, in dem Sie eine Immobilie kaufen, um die Berechnungen des Hausdarlehens basierend auf den lokalen Zinssätzen zu erhalten.
Der Immobilienwert wird eingeführt
Fügen Sie Ihren Immobilienwert hinzu, um uns bei der Berechnung Ihres Darlehensbetrags und der Schätzung Ihrer monatlichen Rückzahlungen zu helfen.
Einzahlung hinzufügen
Geben Sie den Betrag ein, den Sie als Anzahlung einzahlen möchten. Dies bestimmt die Höhe Ihres Darlehens und die monatlichen Raten.
Wählen Sie eine Darlehenslaufzeit
Wählen Sie Ihre Darlehenslaufzeit, um Ihre monatlichen Raten und die insgesamt gezahlten Zinsen über die Zeit zu bestimmen.
Eingangszinssatz
Geben Sie den geschätzten Zinssatz ein, den Sie erwarten. Dies wirkt sich auf den insgesamt über die Zeit gezahlten Zinsen aus.
Wählen Sie Send-Währung
Wählen Sie die Währung aus, in der Sie einzahlen möchten, um Ihre monatlichen Hypothekenkreditrückzahlungen in Echtzeit umrechnen zu sehen.
Ausgaben werden in die monatlichen Hypothekenkosten einbezogen
Immobilienwert: Das ist der Gesamtbetrag, den Sie für ein Haus zahlen. Der Immobilienwert wirkt sich direkt auf Ihre Hypothekendarlehenshöhe, Ihre monatlichen Raten und die Gesamtkosten aus. Berücksichtigen Sie bei der Wahl eines Hauses auch andere Ausgaben wie Stempelsteuer, Gemeindegebühren und Versicherungen, um innerhalb Ihres Budgets zu bleiben.
Deponieren: Beim Hauskauf müssen Sie einen Prozentsatz des Gesamtwerts der Immobilie im Voraus zahlen, auch bekannt als Kaution. Eine höhere Anzahlung reduziert Ihren Kreditbetrag und senkt die monatlichen Rückzahlungen, während eine kleinere Anzahlung diese Kosten erhöht.
Zinssatz: Ein Zinssatz ist der Prozentsatz des Darlehensbetrags, den der Kreditgeber Ihnen für das Leihen berechnet, was Ihre monatlichen Rückzahlungen beeinflusst. Ein niedrigerer Zinssatz senkt Ihre Gesamtkreditkosten, während ein höherer Zinssatz sie erhöht.
Laufzeit des Darlehens: Die Laufzeit des Darlehens ist die Zeit, die es dauert, Ihren Hauskredit zurückzuzahlen. Sie können Darlehenslaufzeiten zwischen 10 und 30 Jahren wählen, obwohl einige Kreditgeber Laufzeiten von bis zu 40 Jahren anbieten können. Eine kürzere Laufzeit hat höhere monatliche Raten, aber insgesamt weniger Zinsen. Eine längere Laufzeit senkt jedoch die Rückzahlungen des Hausdarlehens und erhöht die Gesamtzinskosten.
LMI: Die Hypothekenversicherung des Kreditgebers ist in der Regel erforderlich, wenn Ihre Kaution beim Hauskauf weniger als 20 % beträgt. Dies schützt den Kreditgeber, falls Sie Ihren Kredit nicht zurückzahlen können. LMI wird in der Regel zu Ihren monatlichen Raten hinzugefügt, kann aber auch im Voraus bezahlt werden.
Gebäudeversicherung: Kreditgeber:innen können verlangen, dass Sie eine Gebäudeversicherung abschließen, um die Struktur der Immobilie gegen Schäden durch Feuer, Überschwemmungen, Stürme oder weitere Katastrophen abzusichern. Diese Voraussetzung ist in der Regel eine Bedingung des Darlehens, aber Sie können je nach Ihrer Immobilie unterschiedliche Deckungs- und Kostenniveaus wählen.
Hypothekenzahlungsformel
Diese Formel hilft Ihnen, Ihre monatlichen Hypothekenrückzahlungen allein basierend auf dem Darlehensbetrag und den Zinsen zu bestimmen. Es sind keine zusätzlichen Kosten wie Stempelsteuer, Gemeindegebühren oder Gebühren, die Ihre gesamten monatlichen Raten erhöhen könnten, enthalten.
Berechnen Sie Ihre monatlichen Hypothekenzahlungen manuell mit dieser Formel:
Hier ist die Aufschlüsselung:
M = Monatliche Rückzahlungen:
Das istes, wofür du lösst. Um zu beginnen, sammeln Sie Ihre Kreditdaten. Diese Faktoren bestimmen, wie viel Sie jeden Monat zurückzahlen.
P = Kapitalbetrag:
Dies istder Darlehenssaldo oder der Gesamtbetrag, den Sie noch für Ihren Hauskredit schulden. Ihr Darlehenssaldo wirkt sich direkt auf Ihre monatlichen Rückzahlungen, Zinskosten und das Eigenkapital des Hauses aus. Sie werden mehr Eigentum an Ihrer Immobilie gewinnen, wenn der Saldo sinkt.
r = Monatlicher Zinssatz:
DerHypothekenzinssatz ist ein Jahreszinssatz, der monatlich im Jahresverlauf gezahlt wird. Um den monatlichen Zinssatz zu ermitteln, teilen Sie den Jahresprozentsatz durch die Anzahl der Monate im Jahr. Wenn Ihr Jahreszinssatz beispielsweise 5 % beträgt, sieht das nach 0,05/12 = 0,004167 aus.
n = Anzahl der Rückzahlungen:
Dies istdie Gesamtzahl der Rückzahlungen, die Sie während der Laufzeit Ihres Darlehens leisten werden. Um den Gesamtbetrag zu ermitteln, multiplizieren Sie die Laufzeit Ihres Darlehens in Jahren mit 12. Wenn Ihre Darlehenslaufzeit zum Beispiel 30 Jahre beträgt, sieht das aus wie 30x12 = 360. Das bedeutet, dass Sie während Ihrer Darlehenslaufzeit insgesamt 360 Raten leisten werden.
Gängige Baudarlehenstypen
Hausdarlehen werden durch ihre Zinsstruktur, wie etwa feste oder variable Darlehen, oder durch ihre Rückzahlungsmethode, wie variable (Kapital und Zinsen) oder nur Zinsen bestimmt. Gängige Baudarlehenstypen sind Festzins-, variable und Split-Rate-Darlehen.
Arten der Rückzahlung von Hypothekendarlehen
Die Arten der Rückzahlung von Hypothekendarlehen beziehen sich auf verschiedene Rückzahlungsmethoden des Darlehens.
Variable (Kapital und Zins) Rückzahlung: Ein variabler Kredit ist ein Hauskredit, bei dem Ihre monatlichen Raten sowohl die Kapital- als auch die Zinsen abdecken. Dieser Zinssatz ist variabel, was bedeutet, dass er sich im Laufe der Zeit ändert, was zu schwankenden monatlichen Zahlungen führen kann. Dieses Hausdarlehen richtet sich an Käufer, die möchten, dass das Darlehen bis zum Ende der Laufzeit vollständig zurückgezahlt wird.
Zinszahlung: Zinsfreie Hauskredite verlangen, dass Sie nur monatlich die Zinsen zahlen, während der Darlehensbetrag unverändert bleibt. Die Zinslaufzeit dauert etwa 1 bis 5 Jahre, und das Darlehen wird wieder in ein Kapital- und Zinsdarlehen zurückverwandelt, sofern Sie nicht eine weitere Zinslaufzeit beantragen.
Arten von Hypothekendarlehenszinsen
So wird der Zinssatz auf das Darlehen angewendet, was beeinflusst, ob der Zinssatz während der gesamten Laufzeit gleich bleibt oder schwankt.
Festzinskredit: Bei einem Festzinskredit bleiben die Zinsen für einen festgelegten Zeitraum, typischerweise 1 bis 5 Jahre, gleich. Deshalb bleiben die monatlichen Rückzahlungen konstant und vorhersehbar. Wenn der festgelegte Zeitraum abgelaufen ist, müssen Sie sich für eine Refinanzierung entscheiden, um einen neuen festen Vertrag zu sichern. Andernfalls fällt der Kredit auf den variablen Zinssatz zurück.
Variabel-Zins-Darlehen: Ein Hypothekendarlehen mit variablem Zinssatz ist ein Hauskredit, bei dem sich der Zinssatz im Laufe der Zeit ändert, typischerweise als Reaktion auf den Cash Rate der Reserve Bank of Australia (RBA). Das bedeutet, dass Ihre monatlichen Raten je nach Zinsänderungen steigen oder sinken können.
Darlehen mit geteiltem Zinssatz: Ein Split-Rate-Darlehen ist eine Kombination aus Festzins- und variabelen Darlehen. Ein Teil des Darlehens wird zu einem festen Zinssatz festgesetzt, während der andere Teil zu einem variablen Zinssatz erfolgt. Diese Art von Darlehen bietet ein Gleichgewicht zwischen der Flexibilität eines variablen Zinssatzes und der Sicherheit eines festen Zinssatzes.
Übliche Anfangskosten beim Immobilienkauf
Gemeindegebühren: Die Gemeindesteuer ist eine kommunale Steuer, die sich nach dem Wert Ihrer Immobilie richtet. Sie unterstützt die Müllabfuhr, Straßeninstandhaltung, Parks, Bibliotheken und andere Gemeindedienste. Sie können diese Steuer jährlich zahlen oder in vierteljährliche oder monatliche Zahlungen aufteilen.
Immobilienbewertungsgebühr: Bevor Sie eine Immobilie kaufen, sollten Sie einen Bauinspektor beauftragen, der den Zustand und den Wert des Hauses beurteilt. Obwohl dies optional ist, wird empfohlen, unerwartete Reparaturkosten zu vermeiden und sicherzustellen, dass der Immobilienwert korrekt ist. Die Gebühren können je nach Art der durchgeführten Umfrage variieren.
Rechts- und Übertragungsgebühren: Anwaltsgebühren beziehen sich auf die Kosten, die einem lizenzierten Eigentümer für die rechtliche Bearbeitung des Immobilienkaufs gezahlt werden. Diese Gebühren decken in der Regel Immobiliensuche, Vertragsprüfung, Titelübertragung und die Verwaltung der Geldübertragung ab.
Stempelsteuer auf Grundübertragungssteuer: Die Grundübertragungssteuer durch Stempelsteuer ist eine einmalige Zahlung, die nach Abschluss des Immobilienkaufs gezahlt wird. Die Höhe der Steuern, die Sie zahlen müssen, hängt von Ihrem Bundesstaat oder Territorium, dem Immobilienwert und davon, ob Sie Erstkäufer, Investor oder Eigentümer sind. Käufer haben innerhalb von 30 Tagen nach dem Kauf des Hauses Zeit, zu zahlen.
Kreditgebühren: Dies ist eine einmalige Gebühr, die vom Kreditgeber erhoben wird, um die Kosten für die Aufnahme eines Darlehens zu decken. Dies umfasst in der Regel die Bearbeitung des Antrags, die Erstellung von Darlehensunterlagen und die Durchführung von Immobilienbewertungen.
Richtlinien zur Erschwinglichkeit von Hypotheken
Wenn Sie unsicher sind, wie viel Sie sich für einen Hauskredit leisten können, werden Kreditgeber Ihr Einkommen, Ihre Ausgaben und bestehende Schulden mit Werkzeugen wie dem Household Expenditure Measure (HEM) und dem Schulden-Einkommens-Verhältnis (DTI) prüfen.
SAUM
Das HEM schätzt Ihre typischen Lebenshaltungskosten anhand von Faktoren wie Ihrer Haushaltsgröße und Ihrem Standort. Es hilft Kreditgebern zu beurteilen, ob Ihre Lebenshaltungskosten mit Ihrem Einkommen übereinstimmen.
DTI
Das DTI-Verhältnis vergleicht Ihre gesamten monatlichen Schuldenrückzahlungen, einschließlich Ihres zukünftigen Hauskredits, mit Ihrem Bruttoeinkommen, um den Kreditgebern zu zeigen, wie viel Schulden Sie bewältigen können.
30%-Regel
Eine gängige Richtlinie zur Vermeidung von Hypothekendarlehensstress ist die Befolgung der 30%-Regel. Darin steht, dass Ihre Hauskreditrückzahlungen nicht mehr als 30 % Ihres Bruttoeinkommens ausmachen.
Nächste Schritte nach der Berechnung Ihrer Hauskreditrückzahlungen
Nachdem Sie Ihre Hypothekenzahlungen geschätzt haben, folgen Sie diesen Schritten, um mit Ihrem Immobilienkauf fortzufahren.
Schritt 1: Vergleichen Sie Hypothekenoptionen, Zinssätze und Gebühren aus verschiedenen Quellen, um das beste Angebot für Ihre Bedürfnisse zu finden.
Schritt 2: Lassen Sie sich für einen Kredit vorab genehmigen. Dies ist eine bedingte Genehmigung eines Kreditgebers, die Ihnen eine Schätzung darüber gibt, wie viel Sie leihen können.
Schritt 3: Fang an, nach einem Haus zu suchen. Sobald Sie ein Haus gefunden haben, machen Sie ein Angebot über den Immobilienmakler und verhandeln Sie mit dem Verkäufer das beste Angebot.
Schritt 4: Sobald Ihr Angebot angenommen wurde, können Sie formell einen Hypothekendarlehen beantragen. Der Kreditgeber prüft Ihre Finanzen und organisiert eine Immobilienbewertung, um sicherzustellen, dass das Haus den Hypothekenbetrag wert ist.
Schritt 5: Engagieren Sie einen Grundstücksvermögensverwalter. Sie übernehmen die rechtlichen Überprüfungen, die Grundstückssuche, die Vertragsvorbereitung und sorgen dafür, dass es keine rechtlichen Probleme mit dem Haus gibt.
Schritt 6: Tauschen Sie Verträge aus und zahlen Sie Ihre Anzahlung. Sobald die rechtlichen Prüfungen abgeschlossen sind, zahlen Sie die Anzahlung und machen den Verkauf rechtlich bindend.
Schritt 7: Am Tag der Fertigstellung werden die restlichen Gelder überwiesen und Ihr Übertragungsfachmann registriert die Immobilie auf Ihren Namen.
Häufig gestellte Fragen – Xe Hypothekenrechner Australien
Der Xe-Hypothekenrechner für Australien ist ein Online-Tool, das Ihnen hilft, Ihre monatlichen Hypothekenzahlungen beim Kauf einer Immobilie in Australien zu schätzen. Indem Sie den Immobilienwert, den Anzahlungsbetrag, die Darlehenslaufzeit und den Zinssatz eingeben, können Sie schnell Ihre erwarteten monatlichen Raten bestimmen und Ihr Budget effektiv planen.
Ihre monatlichen Rückzahlungen hängen von mehreren Schlüsselfaktoren ab:
Immobilienwert: Die Gesamtkosten des Hauses, das Sie kaufen möchten.
Deponieren: Die vorausschauende Barzahlung, die Ihren Gesamtkreditbetrag senkt.
Laufzeit des Darlehens: Die Laufzeit Ihres Hauskredits (z. B. 25 oder 30 Jahre), die sowohl Ihre Rückzahlungen als auch die Gesamtzinsen beeinflusst.
Zinssatz: Der jährliche Zinssatz, der in eine monatliche Summe umgewandelt wird, beeinflusst Ihren Rückzahlungsbetrag.
Zusätzliche Kosten (optional): Sie können Ausgaben wie Stempelsteuer, Gemeindegebühren und Hausratversicherung einbeziehen, um einen umfassenden Überblick über Ihre Zahlungsverpflichtungen zu erhalten.
Eine höhere Anzahlung reduziert Ihren Darlehensbetrag, was sowohl Ihre monatlichen Raten als auch die Gesamtzinsen über die Laufzeit des Darlehens senkt. Umgekehrt kann eine kleinere Anzahlung zu höheren Rückzahlungen führen und eine zusätzliche Versicherung wie die Lener's Mortgage Insurance (LMI) erfordern, wenn die Anzahlung unter 20 % liegt.
Der Rechner kann Ihnen helfen, die Rückzahlungen für verschiedene in Australien verfügbare Hypothekendarlehen zu schätzen, darunter:
Konventionelle Hauskredite: Standardkredite mit wettbewerbsfähigen Zinssätzen, die in der Regel eine Mindestkaution von 20 % verlangen.
Hauskredite mit hoher Quote: Kredite für Käufer mit weniger als 20 % Anzahlung, die LMI zum Schutz des Kreditgebers enthalten können.
Festzinshypotheken: Darlehen mit festem Zinssatz für einen festgelegten Zeitraum, die vorhersehbare monatliche Rückzahlungen bieten.
Hypotheken mit variablem Zinssatz: Kredite, bei denen sich der Zinssatz im Laufe der Zeit ändern kann, was möglicherweise Ihre Rückzahlungsbeträge beeinflusst.
Die Standardformel, die vom Xe-Hypothekenrechner angewandt wird, lautet:
M = P × [ r(1 + r)^n ] / [ (1 + r)^n – 1 ]
wo:
M ist die monatliche Rückzahlung
P ist das Kapital (Darlehensbetrag)
r ist der monatliche Zinssatz (Jahreszins geteilt durch 12)
n ist die Gesamtzahl der Rückzahlungen (Darlehenslaufzeit in Jahren multipliziert mit 12)
Diese Formel zeigt deutlich, wie Veränderungen im Zinssatz oder der Darlehensdauer Ihre monatlichen Rückzahlungen beeinflussen.
Beachten Sie diese Strategien, um Ihre Rückzahlungen zu reduzieren:
Erhöhen Sie Ihre Anzahlung: Eine größere Anzahlung senkt Ihr Kapital und kann helfen, einen besseren Zinssatz zu sichern.
Wählen Sie eine längere Darlehenslaufzeit: Eine Verlängerung der Darlehenslaufzeit verringert Ihre monatliche Zahlung, kann aber im Laufe der Zeit die Gesamtzinsen steigen.
Wählen Sie eine günstigere Immobilie: Ein niedrigerer Kaufpreis führt zu einem kleineren Darlehen, was Ihre monatlichen Kosten senkt.
Die Einbeziehung dieser zusätzlichen Kosten verschafft Ihnen ein realistisches Bild Ihrer gesamten monatlichen Wohnkosten. Stempelsteuer, Gemeinderaten und Hausratversicherung können in Ihr monatliches Budget einbezogen werden, um Ihnen zu helfen, die vollen Kosten des Hausbesitzes in Australien zu verstehen.
Eine gängige Richtlinie ist die 28/36-Regel:
28%-Regel: Ihre gesamten Wohnkosten (einschließlich Hauskreditrückzahlungen, Steuern und Versicherung) sollten 28 % Ihres Bruttomonatseinkommens nicht übersteigen.
36%-Regel: Ihre Gesamtschuldenzahlungen sollten unter 36 % Ihres Einkommens bleiben.
Mit dem XE-Hypothekenrechner zusammen mit diesen Richtlinien können Sie einen realistischen Immobilienpreis innerhalb Ihres Budgets bestimmen.
Sobald Sie eine geschätzte Rückzahlungssumme haben, folgen Sie diesen Schritten:
Kreditgeber: Recherchieren und vergleichen Sie Hypothekenoptionen, Zinssätze und Gebühren, um das beste Angebot zu finden.
Lassen Sie sich vorab genehmigen: Reichen Sie Ihre finanziellen Daten bei einem Kreditgeber ein, um herauszufinden, wie viel Sie leihen können.
Beginnen Sie mit der Haussuche: Nutzen Sie Ihr Budget, um nach geeigneten Immobilien in Australien zu suchen.
Beantragen Sie einen Kredit: Schließen Sie den Hypothekenantragsprozess ab und legen Sie die erforderlichen Unterlagen vor.
Schließen Sie den Kauf ab: Leisten Sie Ihre Anzahlung, schließen Sie den Abschlussprozess ab und sichern Sie Ihr neues Zuhause.