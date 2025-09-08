Vergleichen Sie den Wechselkurs von Lloyds GBP mit ZAR

Die Lloyds Bank wurde 1765 gegründet und hat ihren Hauptsitz in London, Großbritannien. Als eines der größten und etabliertesten Finanzinstitute Großbritanniens betreut Lloyds Millionen von Kunden über ein Filialnetz und digitale Bankdienstleistungen. Mit einer starken Präsenz im Privat-, Geschäfts- und Firmenkundengeschäft bietet Lloyds ein umfassendes Spektrum an Finanzdienstleistungen, darunter Alltagsbanking, Hypotheken, Sparen, Kredite, Vermögensverwaltung und Firmenkundenlösungen. Die Lloyds Bank ist Teil der Lloyds Banking Group, einem der führenden Finanzdienstleister Großbritanniens.