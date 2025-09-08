Vergleichen Sie den Wechselkurs von ABSA Botswana BWP mit GBP

Absa Bank Botswana, ehemals Barclays Bank of Botswana, hat ihren Hauptsitz in Gaborone und ist Teil der Absa Group. Mit Ursprüngen in der Mitte des 20. Jahrhunderts und einem Rebranding im Jahr 2020 ist sie eine der größten Banken des Landes. Absa bietet Konten, Karten, Kredite und Hypotheken, KMU- und Unternehmensfinanzierung, Cash-Management und digitales Banking über ein breites Filial- und Geldautomatennetz sowie starke Kundenbetreuungsteams an.